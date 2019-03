Al Cardarelli rischio caduta calcinacci, transennata la zona

CAMPOBASSO

Già da qualche tempo cittadini e personale dell’ospedale Cardarelli del capoluogo di regione avevano segnalato la precarietà della struttura e la caduta di calcinacci nella zona dell’obitorio e del parcheggio riservato alle ambulanze. La zona è stata recintata ed interdetta dalla direzione dell’Asrem per evitare eventuali danni e problemi per l’incolumità pubblica. Il Cardarelli va ad ampliare la liste delle strutture obsolete della città capoluogo e che necessitano di azioni di messa in sicurezza. La problematica è stata sottoposta all’attenzione delle istituzioni competenti per valutare le azioni possibili