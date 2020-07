Al Cardarelli i papà ancora fuori dalla sala parto, «situazione difficile»

Se in alcune zona d’Italia i papà sono potuti finalmente tornare in sala parto ecco che in Molise si continua ad applicare il divieto della presenza del ‘babbo’ durante il travaglio e in sala parto a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Lo scorso giugno alcune donne in dolce attesa e prossime al parto avevano inviato una richiesta all’Azienda Sanitaria Regionale per chiedere la possibilità di far tornare, nella massima sicurezza, i futuri papà in sala parto. Richiesta che sembrava essere stata accolta con una risposta proveniente proprio dall’Asrem che scriveva: “A seguito di richiesta tesa a richiedere l’autorizzazione dell’accesso in sala parto del proprio partner, sentita la Unità Operativa competente, si ritiene che il medico di turno possa, escluse le situazioni di rischio e valutatane l’opportunità, consentire la presenza in sala parto al padre del nascituro”. Purtroppo, ad oggi, la situazione non è cambiata affatto. A spiegarci la questione sono stati i papà che hanno scritto alla nostra redazione per spiegare il problema. “Siamo 8 futuri papà -ci riferisce Claudio- a cui è stato risposto che per discrezione del primario del Cardarelli non potremmo assistere e sostenere le nostre compagne durante il momento della nascita. Una cosa triste che ci ha spinto a contattare l’ospedale di Chieti. Loro, gentilissimi anche al telefono, offrono tantissime agevolazioni per chi viene da fuori. Sappiamo che scegliendo di far nascere lì i nostri figli facciamo ‘gli affari’ della regione Abruzzo. Abbiamo superato mille ostacoli per restare nella nostra regione natale e nonostante questo il Molise continua a remarci contro”.