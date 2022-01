Al Cardarelli 3 parti ravvicinati, nascono due bimbi da pazienti Covid: «Vaccinatevi e fate attenzione»

Grande lavoro nel reparto di Ostetricia e Ginecologia che deve districarsi tra pazienti Covid e non Covid. L’esortazione alle donne in gravidanza: «Vaccinatevi»

Ieri ci siamo occupati delle buone pratiche che stanno caratterizzando il reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso. Oggi ci giungono altre buone notizie dal nosocomio del capoluogo di regione. E precisamente dal reparto di Ostetricia e ginecologia. Dove il personale sanitario è in trincea e, nonostante la carenza di personale, riesce ad operare al meglio in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al Covid. Dovendosi districare tra pazienti Covid e non Covid. Dal momento che, come noto, il Cardarelli di Campobasso, a distanza di due anni dall’inizio della pandemia, è anche unico Hub regionale per pazienti Covid.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 gennaio, nel preparto di Ostetricia e ginecologia diretto dal dottor Doganiero, il personale medico e infermieristico è riuscito a far nascere contemporaneamente un bimbo da una mamma positiva al Covid e un altro da mamma che non positiva al virus. Poco dopo è venuto alla luce, con parto cesareo, un altro bimbo da una paziente positiva al Covid.

La notizia ci arriva direttamente dal reparto da dove segnalano le difficoltà ma anche il raggiungimento di risultati importanti.

«E’ sempre e solo lo stesso personale di Ostetricia e ginecologia che ogni volta, senza aver avuto nessun supporto aggiuntivo per la gestione dei pazienti Covid, si districa tra il reparto e la sala parto no Covid e l’area Covid che, anche fisicamente, si trovano distanti dal reparto di degenza.»

Insomma percorsi separati e tanto lavoro in più per il personale, che come noto, è sempre carente. Infine dal reparto arriva un’esortazione: «Sproniamo tutte le donne a vaccinarsi e a fare attenzione perché il virus è ancora tra noi e contrarlo in gravidanza rende tutto più complicato».