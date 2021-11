Al Cardarelli 150 ciclamini accolgono pazienti e visitatori grazie ad un gesto di solidarietà

Il direttore sanitario Amicarelli: “Per strappare un sorriso non appena si entra in ospedale”

Un vecchio adagio recitava “se son rose fioriranno” in segno di buon auspicio per il proseguimento di un lavoro o più in generale ci si riferiva a situazioni positive della vita. All’ospedale Cardarelli di Campobasso, invece, son fioriti ciclamini, ben 150, grazie alla generosità dei fratelli Casciano di Castropignano, che hanno immediatamente raccolto l’idea del direttore sanitario del presidio Gabriele Amicarelli, per il quale, in questo clima di timore e di preoccupazione, soprattutto per l’incognita del futuro, le piantine fiorite rappresentano un nuovo inizio.

Ci si avvicina alle festività del Santo Natale, si festeggia la nascita di Cristo e cosi il ciclamino, simbolicamente, rappresenta nel nosocomio regionale, la rinascita. I molisani stanno attraversando momenti difficili causati dalla pandemia, ma uniti e rispettando le regole che la scienza consiglia presto l’incubo sarà solo un lontano ricordo. “Prendo in prestito – ci dice il direttore Amicarelli – le parole di Sergio Endrigo “per fare un albero ci vuole un fiore, ma anche per strappare un piccolo sorriso non appena si entra in ospedale ci vuole un fiore”

E così i 150 ciclamini abbelliscono e ravvivano l’angusto corridoio d’ingresso. Un gesto semplice, senza sfarzo di logiche e sontuose rivendicazioni, un fiore per ogni desiderio dei molisani.