Al Campobasso serve una vittoria nel recupero con la Recanatese per tenere a bada le inseguitrici. Out Bontà, Fabriani e Brenci

Accantonate le scorie della nervosa trasferta di Montegiorgio, per il Campobasso è tempo di rituffarsi a pieno ritmo nella missione stagionale. Le decisioni arbitrali prese in terra marchigiana hanno indispettito l’ambiente ma non una squadra che, dopo un comprensibile momento di amarezza, è subito tornata a lavorare sul campo con vista sull’obiettivo. Domani è tempo di recupero, contro quella Recanatese (calcio d’inizio alle 14,30) annunciata protagonista alla vigilia del torneo, via via scivolata nella pancia della classifica, tra casi Covid, una pioggia di rinvii e un ritmo troppo spezzettato che ne hanno pregiudicato ogni velleità da vertice.

Resta una partita da prendere con le dovute accortezze in primis per l’importanza della posta in palio. Con Notaresco e Castelnuovo Vomano capaci, nello scorso turno, di accorciare vistosamente sulla capolista in classifica, per i rossoblù è fondamentale tornare a dettare il passo con un +4 di più facile gestione. Entrati nel vivo del campionato, conta fare bottino pieno per lanciare un segnale al torneo.

Proseguono le rotazioni. Contro i giallorossi Cudini farà ruotare gli uomini a sua disposizione, questa volta per necessità. Restano ai box il portiere Piga e Brenci, ai quali si aggiungono gli squalificati Bontà e Fabriani. Spazio dunque a Raccichini tra i pali, ma anche ad un Tenkorang apparso in ottima forma negli scampoli di gara più recenti. Sulla corsia di destra agirà Martino, mentre davanti si conferma il ballottaggio tra Rossetti e Cogliati. L.L.