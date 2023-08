Al Campobasso il primo derby stagionale: 2-1 sul Termoli nel preliminare di Coppa Italia

Campobasso-Termoli 2-1

Campobasso: Esposito, Pontillo, Nonni, Bonacchi, Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato, Corvino, Ripa, Di Nardo. All. Mosconi

Termoli: Lombardo, Sicignano, Maiorino, Scoppa, Monteiro, Corcione, Garzia, Caiazza, Hernandez, Grossi, Gabrielli. All. Martino

Arbitro: Marchetti de L’Aquila

Marcatori: 22° Maldonado, 27° Ripa, 80° Esposito

Va al Campobasso il primo derby stagionale nell’esordio assoluto per entrambe le squadre nell’annata 2023/2024. I rossoblù si sono imposti sul Termoli nel turno preliminare della coppa Italia di serie D.

I padroni di casa, sospinti dal solito numeroso e caloroso pubblico, sono partiti subito concentrati e determinati. Uno-due micidiale del Campobasso che nel giro di cinque minuti ha trovato il doppio vantaggio. Al 22° una spettacolare punizione di Maldonado non ha lasciato scampo all’estremo ospite. Al 27° i rossoblù hanno orchestrato una perfetta ripartenza conclusa in rete da Ripa che ha realizzato sottoporta. Il Termoli ha provato a reagire senza tuttavia rendersi pericoloso dalle parti del portiere locale.

In avvio di ripresa girandola di cambi e nel Termoli si è visto in campo l’atteso Vittorio Esposito, ex di turno.

I padroni di casa hanno gestito senza eccessivi affanni, fino a 10 minuti dalla fine quando i giallorossi hanno accorciato le distanze in virtù di un calcio di rigore realizzato proprio da Esposito che ha siglato il più classico dei gol dell’ex.

Il Campobasso ha sfiorato il tris al 90° con Abreu che si è presentato tutto solo davanti all’estremo avversario ma il suo tiro è finito al lato.

Dopo sei minuti di recupero è arrivato il triplice fischio finale: il Campobasso si impone meritatamente sul Termoli ed accede al turno successivo di Coppa Italia dove incontrerà il Vastogirardi.

Foto pagina Fb Pianeta RossoBlu