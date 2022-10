Al Campobasso il big match d’Eccellenza: battuta l’Isernia davanti a 1500 spettatori

Per la squadra di Di Meo a segno Fazio e Lombari. Panico sbaglia un rigore sul finale di gara

Campobasso-Isernia 2-0

Campobasso: Di Rienzo, Martino, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Traorè, Lombari, Fruscella, Vanzan. All. Di Meo

Isernia: Elisei, Mingione, Del Bianco, Giordano, Belfiore, Monteduro, Ercolano, Di Lullo, Negro, Panico, Pettrone. All. De Bellis

Arbitro: Catalano di Rossano

Marcatori: 12° Fazio, 53° Lombari

Spettatori: 1500 di cui 150 da Isernia

Rigori sbagliati: 87° Panico

Va meritatamente al Campobasso il big match della sesta giornata del campionato regionale d’Eccellenza tra la formazione di casa e l’Isernia.

I rossoblù, dopo le disavventure di questa estate, sono tornati a giocare al Selvapiana dopo sei mesi in un torneo regionale, mentre l’ultima volta, sei mesi fa appunto, si trattava della terza serie nazionale. Ma questo è noto.

Sino al match di questo pomeriggio Campobasso e Isernia erano a pari punti in vetta alla classifica dopo aver vinto le prime 5 gare.

La squadra di Di Meo si è imposta agevolmente sui biancocelesti per 2-0 grazie alle reti di Fazio, che ha realizzato al 12° del primo tempo, e Lombari, andato a segno all’8° della ripresa. Sul finale Pinto (87°) ha parato un rigore a Panico.

Ottima la risposta del pubblico che ha dimostrato di esserci sempre, in C, come in Eccellenza: 1500 gli spettatori presenti al Selvapiana, 150 dei quali provenienti da Isernia.

Partita bruttina, vista l’importanza della posta in palio, ma che il Campobasso, come detto, ha vinto meritatamente.

Prossima settimana altra gara casalinga per la squadra di Di Meo che ospiterà l’Ururi, mentre i biancocelesti riceveranno a domicilio il Campomarino.