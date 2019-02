Al Campionato della cucina italiana premiati due ragazzi ‘speciali’ dell’Alberghiero

REDAZIONE TERMOLI

Le medaglie all’Alberghiero di Termoli questa volta sono davvero ‘speciali’. L’Istituto “Federico di Svevia” ha partecipato il 16 febbraio a Rimini al Campionato della Cucina Italiana 2019, organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi. Protagonisti di tale competizione sono stati gli alunni Rossano D’Ettorres e Ioana Alexandra Iordan, due ragazzi con la sindrome di Down, accompagnati dai loro compagni di classe Nicholas Rillo e Fabiola D’Ascenzo che hanno svolto la funzione di tutor. Quattro “grandi” protagonisti che, divisi in due team, uno per la cucina fredda e l’altro per la cucina calda, hanno preparato e presentato il loro piatto con grande professionalità.

Ciò si deve all’abnegazione e alla preparazione di tutti i docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questa importante competizione e al lavoro fondamentale del Gruppo per l’inclusione, guidato da Cinzia Grafone.

L’evento è stato un’esperienza forte, che ha confermato il fatto che all’Istituto Alberghiero di Termoli il termine “inclusione” non è uno slogan ma è realtà. Rossano, Ioana, Nicholas e Fabiola hanno ricevuto complimenti e medaglie da chef famosi e stellati e i professori che li hanno sostenuti e guidati nella competizione ci dicono che l’impegno profuso dagli alunni conferma e gratifica il loro lavoro, con un ulteriore obiettivo: fare sempre meglio.