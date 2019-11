Al bando plastica e oli: arriva la prima base antinquinamento

La novità lanciata da Domenico Guidotti nel corso di un evento che si è tenuto presso il porto di Termoli

Una base antinquinamento mobile pronta ad intervenire alla prima necessità. E’ questa la novità che è stata lanciata da Domenico Guidotti nel corso di un evento che si è tenuto presso il porto di Termoli. Si tratta di una base innovativa per il Molise che mai ne aveva avuta una a disposizione. «Si tratta di una base movibile che possiamo far intervenire da Ortona fino al Gargano e alle Isole Tremiti. E’ tutto caricabile su un camion, trasportabile e possiamo intervenire non appena veniamo chiamati dalle autorità, in questo caso dalla Guardia Costiera. A volte può essere anche un privato a richiedere il nostro intervento – ha affermato Guidotti della Guidotti Ships – il nostro compito consiste nell’intervenire prontamente, chiudere l’area che è stata oggetto dell’inquinamento e far partire la bonifica immediata». Importante, come sottolineato a Guidotti, è il fattore tempo «perché prima interveniamo meglio è, capite bene che una macchia d’olio si può allargare facilmente in mare». A disposizione per eventuali emergenze ci saranno pannelli anti inquinamento assorbenti e dotazione per la bonifica e la pulizia del mare, un rullo di 200 metri per le zone sia piccole che grandi e per fronteggiare sversamenti sia solidi che liquidi. Guidotti appena qualche giorno fa ha partecipato ad un incontro tra rappresentanti portuali che si è tenuto a Trieste. A partecipare alla manifestazione, oltre ai rappresentanti di Trieste anche quelli di Venezia, Koper, Durres, Thessaloniki, Pireaus e Termoli che hanno illustrato i loro progetti nell’ambito della tutela ambientale. «Ero presente come Ceo della Guidotti Ships ed il servizio anti-inquinamento che stiamo portando avanti con caparbietà. Crediamo nelle risorse che il porto può dare per questo, da un paio di anni stiamo spingendo il progetto anti-inquinamento. Abbiamo le attrezzature necessarie e la forza lavoro per contrastare un possibile danno ambientale. E non è la prima volta che interveniamo in mare con la bonifica veloce e sicura della zona. Proprio perché amiamo il mare è un nostro dovere assicurarci che venga rispettato. Il tema trattato – ha aggiunto – è stato quello di incrementare l’efficienza dei porti in ambito di aumento della qualità dell’aria, dell’acqua , di emissioni di CO2 e il relativo abbassamento dell’inquinamento». Un appuntamento importante in questo momento di grande sensibilità per il Pianeta e Termoli era presente tra nomi importanti del commercio portuale internazionale. «E’ stato un momento di grande formazione per tutti, per scambiare punti di vista, progetti, possibilità e, ovviamente, per far conoscere la nostra realtà un po’ in tutto il mondo. Hanno apprezzato il nostro sistema dell’anti-inquinamento ed è possibile crescere e formarsi con personaggi di spicco nell’ambito della tutela ambientale».