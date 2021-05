“Akurunniar Trek”, torna il trekking sul massiccio del Matese

Dopo il lungo fermo a causa di forza maggiore dovuto alla pandemia da Covid 19, l’associazione bojanese-isernina “Akurunniar Trek” da domenica prossima, 16 maggio, riprende le proprie attività escursionistiche e sportive proponendo agli appassionati della natura e del paesaggio uno dei trekking tra i più belli che si possano fare sul massiccio del Matese ed in particolare nel bellissimo territorio montano di Roccamandolfi. Il sentiero da percorrere porterà i partecipanti ad attraversare un buon numero di pianori carsici, fino ad arrivare sul crinale della località chiamata “Precia”. Tra faggete secolari, altopiani ricchi di svariate fioriture nel periodo primaverile si potrà dare un “occhio” sul versante campano del parco ed in particolare sul lago del Matese. Il programma sarà il seguente: ore 8.30 ritrovo a Taverna di Cantalupo sulla SS17; ore 9.00 arrivo in località “Guado la Melfa” (1270 metri s.l.m.), luogo di partenza del trekking e preparazione partecipanti; briefing propedeutico e inizio escursione; ore 17.00 fine del trekking. Il percorso (Escursionistica-E) non presenta particolari difficoltà, il dislivello di salita è di 280 metri. Abbigliamento consigliato e attrezzatura (comunque idonei ad un ambiente montano) sono: scarpe da trekking, zainetto, pantaloni da trekking lunghi, intimo traspirante, maglietta traspirante, maglia di pile o felpa, giacca, crema da sole, cappello, guanti, bottiglia d’acqua, bastoncini telescopici, macchina fotografica e binocolo (per chi ne è in possesso). Lo spostamento avverrà con mezzi propri. E’ gradita la prenotazione entro e non oltre sabato prossimo, 15 maggio, giorno precedente l’escursione. L’associazione si avvale di guide esperte GAE (Associati ad AIGAE – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, Guide UISP – Canoa e Raft, Guide di MTB Accademia Nazionale di MTB, Soci del Club2000m). Per info e prenotazioni: 328.1530768 (Simone) 329.7916558 (Erennio) e-mail: info@akurunniartrek.it. L’escursione si svolgerà nel rispetto del protocollo operativo Covid 19.