Aiuto studio, al via il servizio gratuito a Termoli

Un servizio gratuito dedicato alle famiglie residenti a Termoli per l’aiuto ai compiti. Torna nella sede della Diocesi di Termoli, il sevizio che lo scorso anno ha ottenuto molto seguito e che ha ripreso il via oggi, mercoledì 9 novembre, dopo aver raccolto numerose iscrizioni.

Diverse volontarie sono attive tutti i pomeriggi per dare un sostegno ai minori alle prese con lo studio giornaliero.



Tra gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, sono almeno una trentina i giovanissimi che frequenteranno il “doposcuola”.

Il progetto, finanziato dalla Diocesi di Termoli-Larino, permetterà sia ai minori non italiani che a quelli del luogo di avvalersi di persone competenti nello studio delle varie discipline. Un servizio che sensibilizza anche alla socializzazione oltre allo svolgimento della didattica.

Foto Ansa