Aiuti alle imprese, Gal Molise proroga il termine delle domande

il GAL Molise Verso il 2000 scarl ha prorogato, al 20 febbraio 2020 ore 18.00, il termine di presentazione delle domande di aiuto delle seguenti tipologie di intervento:

– Azione 19.2.2 – Sostegno alle imprese per lo sviluppo di attività di vendita diretta sul mercato dei consumatori (direct sale to the consumer);

– Azione 19.2.5 – Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali;

– Azione 19.2.6 – Sostegno alle imprese agricole, dell’artigianato e turistiche per la realizzazione del sito web aziendale, di piattaforme di e-commerce e campagne di marketing su social media.

E’ necessario che il progetto di investimento sia localizzato nell’ambito del territorio del Gal Molise Verso il 2000 di seguito indicato: