Aiuti alle aziende, si muovono le Regioni su richiesta del Molise

A rilevarlo è stato oggi Il Sole 24 Ore

Ci sono evidenti ritardi del Governo per quel che concerne gli aiuti alle aziende. Di questo si è occupato oggi Il Sole 24 Ore che ha evidenziato come le sollecitazioni al Governo sia giunte dalla Conferenza delle Regioni, su richiesta del Molise.

“L’allentamento delle regole sugli aiuti di Stato – si legge nell’articolo – è stata una delle prime misure adottate da Bruxelles, il 19 marzo, in risposta alla pandemia. Consente sussidi generalizzati alle imprese fino a 800mila euro. In Italia però sembra che solo le regioni si siano accorte di questa possibilità e han- no più volte chiesto al governo l’attivazione rapida. L’ultima iniziativa è di giovedì scorso, 23 aprile, quando in Conferenza delle regioni su richiesta del Molise, il presidente Stefano Bonaccini ha incaricato la coordinatrice della commissione Affari europei, Donatella Tesei (Umbria), di «solleci- tare il Governo a completare le procedure dell’accordo Stato Regioni e alla “notifica ombrello” in modo da consentire alle regioni l’utilizzo dei fondi comunitari per mitigare le conseguenze economiche della pandemia». In realtà la notifica coprirebbe tutti gli aiuti, non solo quelli con i fondi Ue”.