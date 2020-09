«Aiutatemi a trovare mia madre». L’appello di Liliana, la figlia di Maria Domenica

E’ svanita nel nulla senza lasciare tracce lo scorso 31 agosto quando le figlie non sono più riuscite a parlare con lei. E più passano i giorni più aumenta la paura per le sorti di Maria Domenica Conte, l’82enne scomparsa a fine agosto. Oggi, 6 settembre, è la figlia Liliana Meffe a lanciare un nuovo appello su Facebook per cercare di trovare la mamma. «Mia madre – scrive la donna in un post – ha 82 anni, è di statura esile, pesa circa 50 chili ed alta 1 metro e 60. Capelli e occhi castani, solitamente vestita di nero. Lunedì scorso, 31 agosto, si è allontanata da casa sua al Macchione, una contrada distante circa 2 chilometri dal centro abitato di Torella del Sannio, piccolo paese in provincia di Campobasso. L’ultimo avvistamento di mia madre, Maria Domenica, è stato attorno alle ore 12. Nel pomeriggio, dopo diverse chiamate senza ricevere risposta, mi sono recata a casa sua verso le 18 e abbiamo visto che non era in casa. Abbiamo subito allertato le forze dell’ordine e dalla sera stessa hanno avviato le ricerche. Ad oggi non abbiamo nessuna traccia di mia madre. Abbiamo messo diversi appelli anche sui social per reperire notizie. Chiedo a chiunque avesse visto o saputo qualcosa di riferirlo a me o alle forze dell’ordine e di non avere paura di parlare. Aiutatemi a trovare mia madre».