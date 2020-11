“Aiutateci ad aiutare”, al via l’iniziativa ‘Lo Zaino sospeso’

Sostenere gli studenti e le loro famiglie in difficoltà attraverso una raccolta solidale di articoli di cancelleria per la scuola. E’ questo il senso nobile dell’iniziativa messa in moto dal comitato MoliSanitàL113 in collaborazione con il Sae112 Onlus. A presentare l’iniziativa nel pomeriggio di ieri, 19 novembre, presso l’associazione di Volontariato Sae112 c’erano il presidente del comitato MoliSanità L113, Cinzia Ferrante, assieme al vicepresidente Debora Staniscia. Presente anche l’assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione del comune di Termoli, Silvana Ciciola. “Aiutateci ad aiutare, il mare è formato da tante gocce”.

Le immagini Indietro 1 di 6 Avanti