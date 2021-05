Aiutare i bambini nel post Covid, l’innovativo progetto del Convitto Mario Pagano: presentato il fumetto “Covid vs Word”

A pagare il prezzo più alto di questa pandemia e del lungo confinamento a cui siamo stati costretti, in termini di relazioni sociali e psicologici, probabilmente sono stati i più piccoli. Privati dei contatti e umani e di quelle relazioni fondamentali nel periodo della crescita. Proprio per questo il Convitto Nazionale Mario Pagano è sceso in campo, ideando un progetto ideato per i bambini. E’ stato presentato venerdì nell’Aula Magna il fumetto “Covid vs World”. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Convitto e la Fondazione Potito, con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli, attraverso il linguaggio a loro familiare del fumetto e una chiara spiegazione scientifica, cosa sono i virus e come combattere e fronteggiare un nemico così pericoloso.

Nei mesi successivi studentesse e studenti del Convitto Mario Pagano saranno coinvolti in un progetto particolarmente ambizioso e innovativo che riguarderà l’accessibilità del fumetto in versione digitale, la realizzazione di tavole tattili, la sua trasposizione radiofonica usando effetti audio, dialoghi e descrizioni al posto delle immagini, e da ultimo la trasformazione del fumetto in uno spettacolo teatrale multisensoriale.

“Nell’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano – ha commentato il Rettore Rossella Gianfagna – abbiamo presentato “Covid-19 vs World”, un progetto ideato per i bambini, e realizzato anche in edizione accessibile per non vedenti ed ipovedenti.

Tre istituzioni insieme per un unico obiettivo: andare avanti dopo il Covid senza dimenticare ciò che abbiamo vissuto.

Grazie alla Fondazione Potito che ha curato la parte scientifica e l’Associazione Itria che ha curato la stesura del fumetto accessibile a tutti.

Un grazie speciale ai due fumettisti che hanno reso possibile il progetto: Fernando Cioccia, in arte Fernando DAEN, e Annarita Pisano che ha curato l’adattamento per l’edizione accessibile.”