Airbnb: faro nella tempesta Covid

di Marianna Meffe

Storia di una barca che non affonda…

Quella di oggi è una storia che vuole essere un esempio di come la felicità si può trovare anche negli attimi più tenebrosi… se solo uno si ricorda di accendere la luce.

Il 2020 non è stato certo un anno gentile con l’economia mondiale, eppure la crisi non è stata uguale per tutti.

C’è chi è affondato, chi è rimasto a galla e addirittura chi è partito alla conquista di nuovi lidi, in barba al resto del mondo. A riprova che anche nelle condizioni più ostili qualche forma di vita sopravvive.

E tra le aziende che ce l’hanno fatta e che in quest’anno hanno visto un aumento del fatturato c’è anche un nome del tutto inaspettato: Airbnb.

L’azienda, che sin dagli albori si configurò come una rivoluzione del settore immobiliare, offre un servizio tanto semplice quanto innovativo: permette di affittare una stanza o anche un semplice posto letto a persone provenienti da ogni parte del mondo (studenti, turisti, globetrotter), generalmente per brevi periodi di tempo.

Colpisce che Airbnb sia cresciuta così tanto proprio in un anno in cui le catene alberghiere tradizionali hanno visto i loro introiti calare drasticamente (insieme a tutta la filiera del turismo, per ovvie ragioni): se è logico supporre che non siano stati i viaggiatori la ragione di questo aumento, dietro c’è infatti un’intelligente strategia connessa al mercato azionario, portata a casa per il rotto della cuffia.

…ma stava per farlo

I primi mesi della pandemia sono stati infatti disastrosi: tra prenotazioni annullate, host furiosi per i mancati introiti, debiti contratti per far fronte a spese ingenti, il vento sembrava assolutamente contrario. Per tutti, l’azienda di Gebbia, Blecharczyk e Chesky (i tre fondatori) sembrava prossima alla bancarotta: per tutti, tranne che per loro.

A questo punto era necessario cambiare qualcosa: tempi speciali necessitano di misure speciali. E chi non si adatta è destinato a perire.

I tre ragazzi hanno rinunciato del tutto al proprio stipendio, dimezzato quello dei loro manager, licenziato circa 2000 dipendenti. In un’interminabile sequenza di meeting e videochiamate su Zoom hanno ripensato il futuro dell’azienda e per salvarla hanno contratto un mucchio di debiti. La priorità è stata anche risarcire gli host dei loro mancati introiti e rassicurare i viaggiatori che sarebbero stati esentati dal pagare prenotazioni già effettuate (che per l’azienda sono stati comunque altri soldi persi).

La risalita

Poi, dai primi segnali di ripresa di maggio /giugno si riscontra che le persone ora preferiscono spostarsi a pochi chilometri da casa, per evadere dai luoghi soffocanti dove hanno trascorso il lockdown, ma senza allontanarsi troppo (date le restrizioni): l’intera piattaforma Airbnb viene quindi messa in discussione, cambiano il sito e la grafica, l’offerta disponibile ora mette in evidenza le strutture più vicine piuttosto che le favolose mete nelle grandi capitali.

Ma se il tuo obiettivo è risalire a galla e nuotare fino a raggiungere la terra, non puoi star fermo ad aspettare che la corrente lavori per te: devi nuotare, e nell’oceano di squali della concorrenza, devi farlo anche in fretta.

È per questo che dopo anni di attività, nel dicembre 2020 Airbnb finalmente si quota sul mercato decidendo di diventare pubblica.

I vantaggi dell’IPO (Initial Public Offering, ossia il momento in cui un’azienda decide di quotarsi sul mercato) non hanno tardato a farsi sentire: incentivi fiscali, maggiori flussi di denaro, riduzione dell’indebitamento, oltre al fatto che nuovi soci significano più capitale e quindi nuovi investimenti.

Verso il futuro

Insomma, in un 2020 disastroso per il settore del turismo, con quasi 900 miliardi di dollari in meno spesi nel settore (stimati dalla World Tourism Organization), questa Ipo porta sul mercato una ventata di ottimismo.

E per chi pensa che nel prossimo futuro questo vento tornerà a spingere la barca del turismo come in passato, Airbnb è una scommessa vincente.

Oltre che un messaggio di positività per tutte le aziende che ancora si interrogano sul loro destino post pandemia: la chiave è reinventarsi e, nel farlo, essere disposti a prendere decisioni scomode.