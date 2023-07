Aiello e Aka7even infiammano il Termoli Summer Festival. Si chiude con Strangis

Pubblico delle grandi occasioni al parco comunale Girolamo La Penna di Termoli per la seconda serata del Termoli Summer Festival. La serata ha visto alternarsi sul palco due nomi della musica italiana del momento seguitissimi non solo dai giovani: Aiello e Aka7even. Davvero tantissime persone hanno affollato il parco per ascoltare i due cantanti. Questa sera, domenica 23 luglio, ci sarà la serata conclusiva del Festival affidata a Luigi Strangis vincitore di Amici 2022. Anche questa sera atteso il pienone con persone in arrivo dalle vicine regioni e non solo. Davvero riuscitissima, insomma, la prima edizione di questo Termoli Summer Festival.