Aido Gruppo Comunale di Larino parteciperà alla Giornata della Prevenzione a Bojano

Sabato 2 settembre, presso Palazzo Colagrosso di Bojano, si terrà una significativa Giornata della prevenzione, un evento promosso dallo studio multidisciplinare delle professioni sanitarie “Alimenta il tuo benessere,” con il sostegno di Aido Provinciale Campobasso e Aido Molise.

L’importanza di questa giornata è sottolineata dal patrocinio ricevuto dal Comune di Bojano, dalla Federazione Diabete Giovanile (Fdg), e dall’Associazione Giovani Diabetici Molisani. Durante questa giornata dedicata alla salute, numerose professionalità sanitarie saranno disponibili per colloqui, visite ed attività di screening al fine di promuovere la prevenzione nel territorio.

La partecipazione attiva di Aido Gruppo Comunale di Larino in questo evento riveste un’importanza fondamentale all’interno delle attività dell’associazione frentana. Oltre alla sensibilizzazione riguardo alla donazione di organi, tessuti e cellule, l’associazione ha da tempo intrapreso un percorso dedicato alla prevenzione, in piena sintonia con la mission di Aido Nazionale. Questo impegno è stato abbracciato con convinzione da Aido Gruppo Comunale di Larino.

Da tempo, Aido di Larino promuove attivamente la prevenzione, costruendo reti di collaborazione per affrontare i disturbi dell’alimentazione, sensibilizzando la comunità e mettendo in atto azioni concrete. Inoltre, Aido promuove uno stile di vita salutare, collaborando con la LILT di Campobasso. Tra le iniziative di successo, va menzionato l’evento “A passo di nordic verso la prevenzione,” realizzato in collaborazione con la LILT.

L’importanza di questa rete di collaborazione tra enti ed associazioni emerge come un’azione vincente a servizio del territorio. Le prenotazioni per partecipare alla Giornata della Prevenzione saranno possibili in sede a partire dalle ore 8:45 del 2 settembre. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 333 52 96 964.

La Giornata della Prevenzione a Bojano rappresenta un’occasione unica per la comunità di Larino e di tutta la provincia di Isernia per prendersi cura della propria salute e promuovere la prevenzione come fondamentale pilastro del benessere individuale e collettivo. La partecipazione attiva di Aido Gruppo Comunale di Larino testimonia l’impegno costante verso questi obiettivi.