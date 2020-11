Aida Romagnuolo, ex Lega di Matteo Salvini, passa con Fratelli d’Italia

Novità politiche in arrivo dal Consiglio Regionale. Dopo una lunga trattativa con il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro e l’ex governatore Michele Iorio, Aida Romagnuolo, ex Lega di Matteo Salvini, ha deciso di passare con Fratelli d’Italia, che così si ritrova con ben tre rappresentanti: l’assessore Quintino Pallante e i due consiglieri: Iorio e Romagnuolo. Particolarmente soddisfatto Michele Iorio che, nel giro di un mese, dopo il suo incontro con i vertici nazionali del partito, ha portato Fratelli d’Italia a triplicare i suoi rappresentanti in Consiglio. Un atto di forza anche in previsione della battaglia che si scatenerà sulla presidenza della Seconda Commissione, che Iorio vuole mantenere per sé a tutti i costi e che ha già portato alla caduta del numero legale in consiglio. Insomma è tempo di grandi manovre a Palazzo D’Aimmo e la crescita esponenziale di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni, che li ha portati a superare il Movimento 5 Stelle, non poteva rimanere senza conseguenze anche nel nostro Molise. Così Aida Romagnuolo, guardando al futuro, ha fatto una scelta sicuramente “azzeccata” che potrà garantirle la continuità della presenza politica in consiglio regionale. Ha battuto sul tempo anche la Calenda che, dopo un lungo tira e molla con Fratelli d’Italia, ha ancora una volta rinviato alle Calende Greche la sua adesione al partito di Giorgia Meloni.