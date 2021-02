Aiac, svolta l’assemblea elettiva degli allenatori dilettanti

Si è svolta questa mattina, sabato 20 febbraio 2021, giusta convocazione, l’Assemblea elettiva degli Allenatori Dilettanti alla quale ha partecipato in qualità di delegato per l’Aiac Molise il Presidente Avv. Stefano Maggiani. I candidati risultati eletti alle rispettive cariche sono stati i seguenti: Presidente, Ulivieri Renzo, Vicepresidente, Pierluigi Vossi, Candidati Consiglio Direttivo, Roberto Bellomo, Giovanni Calabrese, Gian Paolo Dosselli, Fabio Ferrarese, Florio Maran, Paolo Sodi, Giatras Gloria Zoi, Membro collegio di garanzia, Simone Mariani, Membro collegio dei provibiri, Filippo Costantino, Membro collegio revisore dei conti, Mauro Pollini, Designazione a rappresentante calcio femminile, Valentina De Risi, Designazione a rappresentante calcio a 5, Roberto Menichelli. Il neo eletto Presidente Regionale Stefano Maggiani, nel partecipare all’assemblea nazionale è intervenuto portando il saluto dell’Aiac Molise, ringraziando il Presidente uscente Luciano Lubrano e ricordando l’amico Arch. Mario Panichella, già Presidente della Sezione di Campobasso che, ha voluto ribadire, avrebbe meritato, di ricoprire l’incarico elettivo di Presidente dell’Aiac Molise. “È stato motivo di orgoglio rappresentare l’Aiac Molise in sede di Assemblea Nazionale ed intervenire per tutti i nostri Allenatori. Voglio ricordare che l’Aiac è la prima Associazione di Allenatori in Europa per numero di iscritti. Molto è stato fatto ma moltissimo ancora c’è da fare per gli Allenatori e per il bene del calcio Molisano, lo faremo in sinergia con ogni componente, FIGC, SGS e AIA. A causa del Covid 19 stiamo vivendo un momento di grandissima difficoltà e molti Allenatori stanno soffrendo, così come le società, i calciatori, i bambini e le famiglie. Dovremo essere uniti e solidali perché dobbiamo giocare insieme questa importante partita della vita per la quale abbiamo soltanto un risultato: la VITTTORIA”.