Ai topi ci pensano i serpenti, vipera in soccorso del Comune

Il Comune di Isernia, ogni tanto, periodicamente, pubblicizza le sue campagne di derattizzazione ma forse, essendo estate, ci saranno problemi di ferie e, per questo, le indiscrezioni dicono che abbia chiesto aiuto ai serpenti. Del resto, nello stemma della città è ben presente un serpente a tutela di Isernia e magari è proprio un suo discendente quello che qualche minuto fa ha afferrato e ucciso un bel esemplare di topo lungo via Giovanni XXIII, di fronte al Palasport, come si potrà notare ingrandendo la foto.