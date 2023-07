Ai piedi del castello Svevo di Termoli la Lamborghini Huracan della Polizia di Stato

Sono state davvero tantissime le persone che nella giornata di ieri, domenica 30 luglio, si sono fermate davanti al Castello Svevo di Termoli per partecipare alla campagna itinerante della Polizia di Stato “E…state con noi”, di sensibilizzazione sul tema dei rischi e dei comportamenti scorretti alla guida. Ai piedi del Castello Svevo ha fatto gran mostra di sè la supercar della Polizia Lamborghini Huracan, utilizzata per il trasporto di emergenza di organi, plasma e sangue. Tantissime le persone che si sono scattate un selfie e hanno chiacchierato con gli agenti di Polizia. Presente anche il Pullman Azzurro della Polizia Stradale, munito dell’aula didattica itinerante utilizzata per le attività di informazione sulla sicurezza stradale.

Foto: Termoli da scoprire