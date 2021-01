Ai medici spettano le indennità per l’assistenza pediatrica

Con sentenza del Tribunale di Campobasso è stato disapplicato il Decreto con cui il Commissario Giustini aveva disposto la sospensione delle indennità per assistenza pediatrica spettanti ai medici di Continuità Assistenziale in servizio presso l’Asrem. Il Giudice del Lavoro di Campobasso ha chiarito che le indennità previste dall’Accordo Integrativo Regionale, non costituiscono duplicazioni dei compensi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale. Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Piergiorgio Biello e Carmine Gonnella, legali dei medici ricorrenti.