Ai domiciliari l’autore di diversi furti in città

CAMPOBASSO

E’ ritenuto essere l’autore di diversi furti messi a segno presso negozi, una casa di cura, un patronato e un consultorio familiare. C.U., 26enne campobassano, si trova da stamane ai domiciliari in quanto su di lui pesano le accuse di aver “fatto visita” in questi posti per ben otto volte e aver asportato denaro dalle casse e alcuni telefoni cellulari. Le Squadre Volante e Mobile della Questura di Campobasso, dopo articolate indagini, sono giunte a questa conclusione, avallata dal procuratore capo Nicola D’Angelo, in collaborazione con il Norm.