Ai domiciliari Irma Forte, la donna indagata per la morte del marito Carlo Giancola

È agli arresti domiciliari per omicidio, nell’abitazione di un suo familiare, Irma Forte, la 66enne di Santa Maria del Molise unica indagata per la morte del marito, Carlo Giancola, 72 anni. Lo conferma il procuratore capo, Carlo Fucci, in un suo comunicato di pochi minuti fa:

“Questa mattina a Santa Maria del Molise i Carabinieri di Macchiagodena sono stati avvisati da alcuni familiari che il loro genitore era deceduto. I Carabinieri, giunti sul posto, si sono resi conto che non si trattava di una morta naturale o accidentale.

Dall’analisi dei luoghi e del corpo inerme, gli indizi emersi hanno indotto ad ipotizzare che si trattava di un omicidio. Il cadavere presentava delle ferite al capo mentre la moglie versava in uno stato confusionale.

Le indagini immediatamente avviate, dirette dal Procuratore della Repubblica Carlo Fucci e condotte dal Magistrato di turno recatosi sul posto per il sopralluogo e per la prima constatazione della scena del delitto, supportate dai primi rilievi tecnici dei Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, hanno fatto presumere la responsabilità della moglie convivente.

La donna dopo essere stata accompagnata presso l’Ospedale Civile di Isernia è stata dichiarata in arresto e, su disposizione della Procura, accompagnata agli arresti domiciliari presso l’abitazione di un familiare. Seguirà la richiesta di convalida al G.i.p.. La Procura della Repubblica ha già disposto l’effettuazione dell’esame autoptico sul cadavere che sarà eseguita nei prossimi giorni. Le indagini proseguono attraverso l’acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti, la valutazione degli elementi rinvenuti sulla scena del delitto e quelli rinvenibili con un ulteriore sopralluogo”.