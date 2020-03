Agripet: la solidarietà è fatta anche di piccoli gesti: andrà tutto bene grazie a voi

È con questo messaggio che abbiamo concluso la nostra lettera rivolta al Reparto U.O.C. Malattie Infettive dell’ospedale A.Cardarelli di Campobasso, a tutto lo Staff guidato dalla Dott.ssa Alessandra Prozzo e Dott. Donato Santopuoli.



Questa mattina (17 marzo) abbiamo deciso di dare anche noi come Azienda, un contributo alla nostra Sanità, non certo per una nostra visibilità che non appartiene a noi, ma semplicemente come gesto concreto di solidarietà preziosa che arriverà a voi Medici, Infermieri e Operatoti Sanitari tutti, che in questo momento così difficile, state dimostrando tutta la vostra professionalità e sacrificio.



Sicuri che con tali sacrifici il futuro prossimo sarà un orizzonte positivo…..!

Grazie di cuore lo staff Agripet.