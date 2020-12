Agripet ed Enpa: colletta alimentare per gli amici a quattro zampe

Il cibo raccolto sarà donato agli “amici pelosi” dell’Oasi del randagio di Mirabello Sannitico

Una lodevole iniziativa, quella organizzata da Agripet in collaborazione con ENPA (ente nazionale protezione animali) di Campobasso: una colletta Alimentare per l’Oasi del Randagio di Mirabello Sannitico. «Sabato 19 e domenica 20 dicembre – fanno sapere da Agripet – presso il nostro store (che si trova in viale Unità d’Italia n.8, nella zona industriale di Ripalimosani) potrai donare del cibo ai “pelosi”. Un piccolo contributo fa la differenza». Una donazione che rappresenta un atto di civiltà. Donare cibo ai piccoli e grandi animali significa dare una mano alle strutture che già si prendono cura dei trovatelli e li accudiscono ogni giorno. Donando alimenti si può aiutare le strutture specializzate. Basti pensare che ad oggi sono oltre 900mila gli animali che non hanno casa ma vengono ospitati in rifugi, canili, gattili, centri di accoglienza pubblici e privati. Dunque un aiuto è sempre apprezzato.