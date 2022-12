Agricoltura, l’Europa promuove il Molise. Cavaliere: “Tra le regioni più performanti d’Italia”

A Bruxelles per l’incontro annuale con la Commissione, che ancora una volta esprime apprezzamento per l’attuazione del Programma di sviluppo rurale in Molise. “La nostra – ha affermato l’assessore Nicola Cavaliere – resta infatti tra le regioni più performanti d’Italia e sopra la media europea! Una promozione che ci riempie di orgoglio e che è stata ottenuta tra tante difficoltà e in un contesto generale (pandemia, guerra, inflazione) non certo facile.

Ma ciò che in realtà fa davvero ben sperare è la valutazione positiva dei tecnici della UE della nostra visione futura e della strategia di chiusura del PSR in attesa della nuova fase di programmazione, ponendo quindi le basi ideali per ottenere importanti risultati anche e soprattutto nei prossimi anni. E proprio in merito al nuovo PSR, occorre ricordare che siamo riusciti ad ottenere, rispetto al riparto storico, un sensibile incremento di risorse a favore del Molise, decine di milioni in più per le nostre aziende e il nostro territorio che ci auguriamo possano maggiormente incidere sulla crescita del settore e su un più ampio sviluppo economico e sociale della regione.

Ora bisogna soltanto continuare a lavorare, con la passione e determinazione di sempre, a difesa e a sostegno delle nostre imprese agricole!”.