Agricoltura: le iscrizioni al bando di investimenti “Più Impresa” sono sospese

Dopo un giorno dall’apertura delle iscrizioni i fondi non sono già più disponibili per soddisfare il numero di domande pervenute

di Giusy Spadanuda

Le iscrizioni per partecipare al bando di gara “Più Impresa” per gli under 41 si sono aperte appena due giorni fa, eppure ieri sul sito Ismea, il portale dedicato dove è possibile presentare la domanda, compariva l’avviso della non procedibilità e caricamento di nuove domande a partire dalle 15:00 con la seguente dicitura “I fabbisogni derivanti dalle domande attualmente presentate dai giovani under 41 per accedere alle agevolazioni di “Più Impresa” eccedono la dotazione finanziaria disponibile.”

”Più Impresa” è dedicata ai giovani che intendono subentrare nella conduzione di un’azienda agricola, o che sono già attivi in agricoltura da almeno 2 anni, per migliorare la competitività della loro impresa. Gli investimenti candidabili fino a 1 milione e mezzo devono riguardare lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e la diversificazione del reddito agricolo. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte per un massimo di 15 anni. Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, e condotte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti. Nella normativa di riferimento, laddove è indicato “giovani” si legge “giovani e donne”, una novità del Decreto Sostegni Bis che, convertito in legge il 23 luglio 2021, n. 106, ha esteso la misura anche all’imprenditoria femminile.

Non è ancora possibile conoscere il numero di domande pervenute, ma l’opportunità di investire nell’agricoltura sembra sia stata ben recepita dai giovani che negli ultimi anni hanno fatto registrare un calo sempre più rilevante nel comparto. Nel 2020 solo il 22,1% dei lavoratori addetti al settore agricolo aveva meno di 30 anni, mentre la classe d’età 50-54 si confermava la più concentrata in termini di lavoratori agricoli. Un dato sintomatico di una diminuzione generalizzata dei lavoratori addetti al settore agricolo. Si pensi che in Molise dal 2020 al 2021 le imprese agricole registrate sono diminuite di ben 171 unità, un numero da non sottovalutare se contestualizzato al tessuto economico regionale dove l’agricoltura la fa da padrone.

La funzione di “convalida” resta ancora attiva però per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.