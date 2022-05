Agricoltura in crisi, Toma convoca il comitato di protesta

È con grande soddisfazione che il comitato apprende che, a seguito della manifestazione tenutasi a Campobasso il 3 maggio, Il Presidente Toma ha convocato un tavolo per la discussione dei problemi sollevati dal comitato “Agricoltori e Allevatori del Territorio” e raccolti nel documento presentato al Consiglio Regionale.

L’incontro, fissato in un primo momento per il 16 maggio, è stato posticipato al giorno 26 e si terrà in via Genova alle ore 11:00. Parteciperanno al tavolo l’assessore Cavaliere e il sottosegretario Di Baggio, oltre al Presidente, in un confronto a cui prederà parte il portavoce del comitato D’Itri, che dichiara “la massiccia presenza alla manifestazione è il sintomo del grave disagio che il mondo agricolo vive. Spero che questo primo passo possa essere foriero di un confronto serio e risolutivo delle problematiche degli agricoltori, con agricoltori che di agricoltura vivono…”