Agricoltura in affanno, Cavaliere: “Carburante agevolato per aiutare aziende”

“L’emergenza climatica ha creato anche quest’anno problemi non indifferenti alla nostra agricoltura. Per questo motivo la Regione è corsa ai ripari e ha stabilito che le aziende locali potranno beneficiare di un’assegnazione integrativa di carburante agricolo ad accisa agevolata (ristoro del 23%)”.

Ad annunciarlo è l’assessore al ramo Nicola Cavaliere.

La procedura per ottenere la concessione è semplice: gli interessati, a partire dal prossimo 11 ottobre, potranno scaricare dal sito della Regione il modello di domanda, compilarla e trasmetterla entro e non oltre il prossimo 15 novembre agli indirizzi Pec uma.cb@cert.regione.molise.it e uma.is@cert.regione.molise.it

“È chiaro – sottolinea Cavaliere – che per il settore le difficoltà sono purtroppo tante e non esistono certo soluzioni miracolose e definitive, ma stiamo adottando tutte le misure possibili per restare concretamente al fianco degli agricoltori e per mantenere vivo il dialogo e il confronto tra istituzioni, imprese e territorio”.