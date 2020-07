Agricoltura: Gal Molise Rurale, bandi prorogati al 14 agosto

In merito al PSR Molise 2014-2020 — Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” — Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” -Programma di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2014/2020 “terra in cammino….dalle mainarde alla smart community…” – Gal Molise Rurale scarl – Avvisi Pubblici 1.A.1 – 1.A.2 azione Al) -1.A.2 azione A2) il Gal Molise Rurale scarl comunica che: «premesso che in data 15 luglio 2020 scade il termine per il rilascio delle DdS sul portale SIAN dei bandi pubblicati sul BURM n. 46 del 16.05.2020 di seguito indicati:

‘Bando Pubblico Azione 1.A.1 sotto operazione/azione B; •Bando Pubblico Azione 1.A.2 sotto operazione/azione Al; ‘Bando Pubblico Azione 1.A.2 sotto operazione/azione A2.

Preso atto di problemi tecnici riscontrati sul portale SIAN per il rilascio delle DdS a valere sui suddetti bandi, comunica che è stata stabilita la proroga tecnica dei bandi in oggetto al 14.08.2020. La Domanda di aiuto unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando dovrà essere presentata a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici della sede operativa del GAL o trasmessa per mezzo raccomandata a/r o tramite corriere ed acquisita al protocollo del GAL entro i venti giorni successivi al giorno del rilascio informatico della ricevuta da parte del sistema SIAN».