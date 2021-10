Agricoltura e riconoscimento dei danni da maltempo, Cavaliere: «Risultato raggiunto grazie ad azioni tempestive e qualità del lavoro di squadra»

Il governo accoglie le richieste del Molise e il ministero riconosce gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale

Sono state accolte dal governo le richieste del Molise per i danni subiti dalle imprese agricole a causa degli eventi atmosferici avversi che hanno interessato la provincia di Campobasso nel periodo che va dal 16 al 19 luglio 2021, al pari della Lombardia e della Calabria. “E’ dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità – si legge nel decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta ufficiale (numero 247 del 15 ottobre 2021) – degli eventi calamitosi elencati a fianco della sotto indicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all’attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni”. Si tratta di contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato, prestiti a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. “Per il Molise – commenta l’assessore al ramo Nicola Cavaliere – è un risultato davvero importante. Come avevo più volte sottolineato pubblicamente nelle scorse settimane, non era affatto facile ottenere tale riconoscimento, considerati i parametri restrittivi richiesti dalla normativa vigente in materia. Ci siamo riusciti – spiega – anche grazie all’azione tempestiva dell’intera struttura e alla qualità del lavoro di squadra messo in campo dall’assessorato”. “Entro sabato – conclude Cavaliere – provvederò alla delibera che definirà con esattezza i danni arrecati, così come segnalato alla Regione dai comuni interessati secondo la procedura”.