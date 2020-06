Agricoltura, 7,5 milioni in arrivo per oltre mille aziende molisane

Fra poche ore gli accrediti sui conti bancari delle imprese per la misura 13 (compensativa aeree montane), mentre la prossima settimana le liquidazioni riguardano biologico, agroambientale altre domande sulla compensativa. Cavaliere: “Risolte le problematiche che avevano rallentato in passato i pagamenti, ora sistema più efficiente”

CAMPOBASSO. Agea ha liquidato con procedura automatizzata più di 4 milioni di euro a favore di oltre 1100 aziende agricole molisane che, nelle prossime ore, riceveranno quindi gli accrediti sui propri conti bancari. Liquidità che riguardano nel dettaglio la misura 13 del Psr, ovvero l’indennità compensantiva per le aeree montane.

Non finisce qui, la struttura dell’assessorato ha autorizzato a pagamento per la prossima settimana altri elenchi, in procedura manuale, per ulteriori 3 milioni e mezzo di euro che invece fanno riferimento alla misure 10, 11 e di nuovo 13 (agroambientale e biologico e compensativa).



“Notizie che in questo periodo – commenta l’assessore regionale Nicola Cavaliere – valgono doppio, perché mai come ora le aziende hanno assoluto bisogno di ossigeno per affrontare con minor affanno e preoccupazione un futuro reso incerto dalla grande crisi globale”.

“Sono soddisfatto – aggiunge – perché l’azione di risoluzione dei problemi che negli anni passati avevano rallentato i pagamenti alle imprese procede ormai spedita e la liquidazione delle domande avviene con maggiore velocità ed efficienza. Non è certo il caso di sedersi sugli allori, – chiarisce l’assessore – permangono criticità, per fortuna limitate, da superare e l’obiettivo è comunque migliorare e migliorarsi sempre”.

“Ma i numeri – conclude Cavaliere – parlano chiaro e da questi numeri e dallo spirito di squadra messo in campo dobbiamo ripartire per difendere e rilanciare l’agricoltura molisana”.

L’ASSESSORE REGIONALE NICOLA CAVALIERE