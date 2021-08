“Agosto in Città” a Campobasso: il cartellone con tutti gli eventi in programma

Teatro, musica, presentazioni letterarie, eventi enologici, rassegne cinematografiche. Questo il nutrito contenuto del cartellone di “Agosto in città” che l’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso ha allestito, dando così continuità alla programmazione estiva culturale che ha preso il via sin da giugno, non appena è stato possibile riprendere gli eventi in presenza e in sicurezza. Il parco Eduardo De Filippo del quartiere San Giovanni, sarà il fulcro degli eventi di questo cartellone mensile stilato dall’Amministrazione Comunale. Infatti, oltre alle serate già in programma della venticinquesima edizione del Festival del Teatro Nazionale Popolare, previste per il 2, il 3, il 4 e il 6 agosto, nelle serate di mercoledì 11 agosto, di giovedì 12 e di venerdì 13, ci sarà una vera e propria tre giorni cinematografica, dedicata all’attore Elio Germano, grazie alla collaborazione con il “Rocciamorgia” e con l’associazione il Molise di Mezzo, con la proiezione di tre pellicole da lui interpretate, ovvero “Io sono tempesta” (11 agosto), “Favolacce” (12 agosto), “Volevo nascondermi” (13 agosto). In una delle tre serate sarà ospite lo stesso Elio Germano. Altro appuntamento di rilievo in scena al Parco De Filippo, dal 21 al 24 agosto, è la seconda edizione del “Campobasso Summer Festival” che proporrà quattro appuntamenti ricchi di contaminazioni culturali, letterarie e musicali. Infatti, sabato 21 agosto, alle ore 21.00, aprirà il Festival lo spettacolo concerto “Dante in musica”, regia di Andrea Ortis, MIC Musical International Company. Domenica 22 agosto, alle ore 21.00, sarà la volta dello spettacolo musicale “I tempi di Battiato”, con Fabio Cinti, Nicholas Ciuferri, Alessandro Russo e Andrea Angeloni. Lunedì 23 agosto, sempre alle 21.00, sarà di scena, invece, il concerto “Passione Live The Next Generation”. Martedì 24 agosto, a chiudere il Festival, ci sarà lo spettacolo di Valerio Lundini: “Il mansplaining spiegato a mia figlia”. Fitto anche il calendario di appuntamenti previsto per le presentazioni letterarie. Quattro gli incontri fissati per “Libri in Piazzetta” che si terranno tutti in Piazzetta Palombo, con inizio fissato alle ore 18.30, organizzati dalla libreria Giunti al Punto di Campobasso. Si parte giovedì 5 agosto con la presentazione, di “Lo sterno d’Italia” di Giorgio Paglione; venerdì 20 agosto, presentazione del libro “Il violino di Filo”, di Matteo Grimaldi; giovedì 26 agosto, presentazione del libro di Giovanni Colaneri “La serra” e venerdì 27 agosto presentazione del libro “Eterno autunno. Dodici incubi di carta” di Luca Angelo Spallone. Altra presentazione editoriale sarà quella di sabato 7 agosto, a cura dell’Aut Aut Festival, del libro di Carmine Gazzani e Flavia Piccinini “Storia di una scomparsa”, alle 18.30, sempre in Piazzetta Palombo. Proseguiranno il venerdì sera al Castello Monforte, alle ore 21.00, gli appuntamenti con i concerti organizzati dall’associazione Amici della Musica W. De Angelis con “Voci dal Castello”, precisamente il 6 agosto, il 13 agosto e il 20 agosto, mentre, sempre al Castello Monforte, il 21 e il 22 agosto a cura dell’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti” ci sarà la messa in scena lirica de “La Traviata”. La cornice del Castello Monforte accoglierà anche, martedì 10 agosto, alle ore 19.00, l’edizione 2021 di “Calici al Castello”, curata dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino del Molise. Venerdì 13 agosto, alle ore 11.00, per la Festa della Transumanza, a cura dell’Associazione Tratturando, presso la frazione di Santo Stefano è prevista l’accoglienza della campana della transumanza con passeggiata a cavallo sul tratturo Lucera – Castel di Sangro. Villa de Capoa, location che in questa estate ha accolto decine di fortunati appuntamenti, domenica 8 agosto, alle ore 11.00, ospiterà il concerto del Theate Clarinet Ensemble, inserito nella rassegna “Musica in Villa” dell’associazione Amici della Musica W. De Angelis, e mercoledì 11, alle ore 21.00, il concerto “Sons de Llevant”, curato da Plaerdermavida Ensemble, mentre giovedì 19 agosto, alle ore 19.30, a cura del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, per Molise è Musica, ci sarà un concerto di pianoforte. Chiuderanno il fitto cartellone di “Agosto in Città”, sabato 28 agosto, alle ore 16.30, il Silent book Club in BiblioMediaTeca comunale, domenica 29 agosto, il Raduno nazionale Club 500, curato dal Club 500 di Campobasso, e la consueta edizione mensile di Campobasso in fiera, a cura della Confesercenti.

