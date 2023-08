Agosto Bojanese 2023, presentati gli eventi

Il 24 la Notte Gialla con “Mania 90 festival”, il 26 concerto di Giusy Ferreri

Come ogni anno, l’associazione Vivi Bojano ha stilato il cartellone di eventi per l’Agosto Bojanese. Diversi gli appuntamenti in programma a partire dal 21 agosto con la consueta sfilata “Bojano in passerella”. Il giorno successivo, 22 agosto, è previsto il concerto del gruppo bojanese Panta Rhei, mentre il 23 alle 16.30 ci sarà la festa dello sport e in serata “Pippo – Sugar live tribute”. L’agosto bojaese entrerà nel vivo il 24 con la Notte Gialla, manifestazione oramai nota nell’area matesina, con tanto divertimento e musica tra le strade del centro cittadino. Previsto il “Mania 90 festival” concerto dance dedicato alla musica degli anni 90 con Emanuele Caponetto, Roby Giordana e Martin Klein. Il 25 agosto, nell’ambito delle festività in onore del Santo Patrono di Bojano, San Bartolomeo Apostolo, è in programma il concerto bandistico “Città di Conversano” e a seguire i fuochi piromusicali. Sabato 26 agosto, in piazza, si esibirà Giusy Ferreri nel suo nuovo tour estivo live 2023. “Non ti scordar mai di me”, “Volevo te”, “Il mare immenso” tra i brani più conosciuti oltre ovviamente a quelli dell’ultimo album. Infine, il 27 agosto “Contrasto” in concerto e lunedì 28 spettacolo della Cineorchestra. Un bel cartellone di eventi organizzati grazie all’impegno dall’associazione Vivi Bojano guidata da Alfonso Perrella. «Ringraziamo gli sponsor, l’amministrazione e tutti i cittadini che hanno collaborato alla realizzazione dell’agosto bojanese 2023». Per restare aggiornati è possibile consultare la pagina facebook “Vivi Bojano”. GC