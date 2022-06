Agostino Rocco: “chiusura della biblioteca provinciale, ultimo sfregio a Isernia“

Sulla chiusura della Mommsen, la storica biblioteca provinciale di Isernia, ospitiamo l’amaro commento di Agostino Rocco, suo fondatore e direttore dal 1970: “Chiusura, dal prossimo primo luglio, della storica Biblioteca provinciale di Isernia?

Con 70mila volumi in schedario, frequentata quotidianamente da diecine di utenti. Da fondatore e direttore per trent’anni della Biblioteca provinciale, mi chiedo che fine faranno i volumi, circa 70.000, l’emeroteca, gli arredi e le dotazioni informatiche. I volumi valgono mediamente 30 euro cadauno. 70.000 per 30 fanno Duemilioni 100.000 euro. Mobili e computer ecc, anche se usati, valgono altri soldi. Non vorrei che il patrimonio librario finisse in case private, o a marcire inutilmente in qualche buio scantinato. Spero che l’attuale presidente Ricci faccia ciò che è dovuto, salvando uno dei pochi poli culturali del Molise. La Biblioteca pentra possiede un Digesto Italiano del ‘700 di enorme interesse storico e commerciale, l’opera omnia della Enciclopedia Treccani, Treccani Arte, volumi di pregio e di elevato valore, anche se usati. Ed è un forte polo di attrazione e aggregazione per i giovani, che si oppongono giustamente alle decisioni dall’alto.

Permettetemi un po’ di forte malinconia, perché ne ero il padre. Imperfetto, limitato, a volte distratto, ma era mia figlia. Finché vivrò mi porterò nel cuore i miei 35 anni passati alla mia scrivania intarsiata, tra giorni dolci e amari, piccole vittorie e grandi lotte per l’intento di migliorarla, ingrandirla, renderla “bella”.L’avevo pensata, immaginata, curata e sognata già nel 1976, presidente della Provincia Giovanni Memmi. Gettammo le basi e con il presidente Ettore Rufo, nel giugno 1979, il Consiglio provinciale votò unanime l’istituzione “…di una Biblioteca provinciale come fulcro per la crescita cultura e sociale dell’Alto Molise”.

Era fatta, ci ero riuscito. Venne bandito un concorso pubblico e divenni il primo direttore della neo biblioteca. Bisognava “inventarsi” tutto, dal tipo di scaffali da adottare allo schedario, stampati, registri, e soprattutto i libri. Proposi cinque sezioni, narrativa e letteratura, scienze, urbanistica e territorio, storia, sezione Molise. Poi, col passare degli anni, dai primi duemila volumi del1978, ceduti dalla Provincia di Campobasso, si arrivò a circa 70mila. Quando andai in pensione lasciai una grande emeroteca, una sala mediateca, dodici postazioni PC per gli utenti, schermo digitale, sei postazioni per musica e multimediali. Arredi nuovi, grandi sale di lettura, spazi open. Soprattutto lasciai una utenza giornaliera media di 180/210 unità. Gli studenti delle Superiori avevano fatto della Biblioteca provinciale il luogo di studio, di amicizie, il rifugio tranquillo dove passare uggiosi giorni d’inverno e bei pomeriggi di primavera. Li conoscevo quasi tutti, ragazzi educati, molti dei quali sono oggi ottimi professionisti, padri e cittadini perbene. Agli universitari procuravo i testi d’esame tramite l’ottima libreria Enzo Della Corte, avvalendomi della consulenza e collaborazione della titolare, la signora Rita, professoressa divenuta libraria dopo la prematura scomparsa del marito Enzo, un grande amico. A volte i “ragazzi” mi portavano i confetti rossi. “Ti sei laureato, complimenti” e li chiamavo “dottore” e loro si schernivano “grazie direttore, grazie di tutto.” Poi sparivano, ed ero contento perché avevano un lavoro, finalmente, dopo anni di studio e sacrifici. Nella grande sala di lettura ci sono passati per conferenze e lezioni, tra gli altri, Antonio Spinosa, noto scrittore e giornalista, Angelica Dell’Utri, Consigliere di Stato, Gianfranco Miglio, giurista e politologo, Giorgio Nebbia, grande ambientalista e professore universitario, e una mattina degli Anni Ottanta Giulio Andreotti, allora Capo del Governo.

Nel 2011, appena dopo il mio pensionamento, la Biblioteca venne relegata tra le cose poco utili, mentre la riforma Renzi delle province fece il resto. Pian piano, i “ragazzi” presero altre mete, io stesso preferii non andarci, in quella Biblioteca dimessa, silenziosa e già moribonda. Ora l’epilogo, triste e dirompente. Chiusura, senza aver nemmeno deciso a chi cedere, vendere o donare quel patrimonio costato alla Provincia, nei suoi 44 di vita, non meno di 4 o 5 milioni di euro.

Dico l’addio ai miei anni migliori, quando, forse immeritatamente, ma col cuore, ero il direttore della Biblioteca provinciale di Isernia. Il grande mosaico nella mia ormai lunga vita”.