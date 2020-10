Agnone, tavoli operativi della nuova amministrazione con cittadini e agenzie di settore

Continuano i tavoli operativi di Daniele Saia, Sindaco di Agnone, e della sua squadra con la cittadinanza e le agenzie di settore. Nella giornata odierna l’Amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti di “Io Viaggio in Camper” riguardo la promozione turistica di un percorso che valorizzi il patrimonio culturale agnonese e di tutto l’Alto Molise. La squadra amministrativa ha intenzione di coinvolgere più figure operanti nei diversi ambiti agnonesi per integrarli nel progetto, in modo da arrivare alla predisposizione di un piano turistico ben studiato e destagionalizzato. L’Amministrazione riferisce, inoltre, che da oggi non ci sarà più alcuna interruzione pomeridiana nella fornitura del servizio idrico agnonese. Nell’ambito dell’associazione ALI – Autonomie Locali Italiane, un’associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali, Daniele Saia ha ricevuto la nomina nell’Ufficio di Presidenza Nazionale. Il Sindaco ha poi ufficializzato la data del primo insediamento consiliare, fissato per il 10 ottobre 2020 alle ore 18:30 nella sede di Palazzo San Francesco. Saia ha preferito rinviare il momento celebrativo dell’elezione rivolto alla cittadinanza, a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19: «Ci sarebbe piaciuto condividere questo momento con la popolazione, causa emergenza Covid-19, però, abbiamo deciso di rinviare questo evento di gioia a data da destinarsi, sperando di uscire il prima possibile dall’ emergenza. In questo modo, di concerto con altri sindaci molisani, abbiamo dato priorità alla sicurezza sanitaria e personale».