Agnone senz’acqua scatta il razionamento

Rubinetti a secco di notte e di pomeriggio ad Agnone. “Nonostante le chiusure – comunica l’amministrazione comunale -, purtroppo gli afflussi al serbatoio sono molto bassi a causa del lungo periodo di siccità che sta interessando tutta Italia. Le sorgenti da cui ci approvvigioniamo sono al minimo storico di emissione.

Causa il bassissimo livello che si raggiunge nel serbatoio, in alcune zone del paese la pressione che si genera non consente di raggiungere i serbatoi di accumulo posti nei sottotetti. Questo stato di emergenza, se le condizioni metereologiche dovessero continuare ad essere tali, perdurerà. Ci scusiamo per il perdurare della carenza idrica nel nostro Comune. Gli orari di apertura e chiusura sono: notturna 22.30 – 6,00; pomeriggio 14,30 – 18,00″.