Agnone, senza stop la campagna di vaccinazioni

Il Comune di Agnone comunica il piano di proseguimento della campagna vaccinale a Palazzo San Francesco e delle somministrazioni a domicilio. Nella giornata di domani (venerdì 7 maggio) e di sabato 8 maggio saranno inoculate 170 prime dosi e 170 seconde dosi ai soggetti estremamente vulnerabili. Successivamente, seguirà una tre giorni (domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 maggio) di somministrazioni riguardanti gli over 70, saranno 470 le dosi a disposizione. Parallelamente, proseguiranno anche le vaccinazioni a domicilio sul suolo altomolisano nelle giornate di domenica 9, mercoledì 12 e giovedì 13 maggio. Con le vaccinazioni dei prossimi giorni, gran parte degli over 70 dell’Alto Molise riceveranno la prima dose di vaccino. Il proseguimento della campagna vaccinale rappresenta sicuramente un’arma importante in ottica di uscita dall’emergenza Covid, ma il Comune raccomanda a tutti di continuare a rispettare le norme di distanziamento, igiene e uso della mascherina per evitare che il contagio continui a diffondersi.