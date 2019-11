Agnone scende in piazza unito per difendere l’ospedale

Mercoledì prossimo sit-in di protesta contro il ridimensionamento del San Francesco Caracciolo

AGNONE. L’ultima chiamata per l’ospedale “Caracciolo” di Agnone. Una manifestazione, quella organizzata per il prossimo 20 novembre alle ore 11, per difendere con le unghie e con i denti il presidio altomolisano che, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Operativo Sanitario potrebbe essere declassato a ospedale di comunità, ossia una sorta di casa di riposo. Le indiscrezione sul nuovo documento non sono di certo incoraggianti. Dopo i drastici tagli degli ultimi anni rischia di non essere più un ospedale di area disagiata. In queste ultime settimane forte è stata la levata di scudi di associazioni e istituzioni, con diversi sindaci della zona (sia molisani che abruzzesi) che si sono detti pronti a riconsegnare la fascia tricolore qualora non dovessero ottener garanzie circa le sorti dell’ospedale. A questa ora si aggiunge il sit-in di protesta che mercoledì prossimo si svolgerà dinanzi al presidio. La manifestazione è stata organizzata dal Circolo di Conversazione San Pio e ha l’intento di coinvolgere, rappresentanti del mondo istituzionale, associativo e cittadini, per continuare insieme la battaglia in favore del Caracciolo. Il giorno precedente alla manifestazione, alle 18.30, sarà firmato un documento condiviso.

«La questione dell’Ospedale Caracciolo di Agnone è nota e stranota: tutti abbiamo provato, chi in un modo e chi in un altro, a fermare la deriva che portava e sta portando alla chiusura di questo che era un fiore all’occhiello di tutto il Molise, non solo dell’Alto Molise – fa sapere il presidente del Circolo, Enzo Delli Quadri –. A livello locale, ci si è accapigliati e ci si accapiglia ancora, tra destra, centro, sinistra e altre tinte politiche dimenticando che sia che al governo della Regione regnasse il centro-destra, sia che regnasse il centro-sinistra, il problema non è mai stato affrontato

Ora, almeno per quanto riguarda l’Alto Molise, occorre essere compatti e dare un forte segnale di comunanza, mettendo da parte posizioni ideologiche o di partito. Per questo è bene che tutte le associazioni e i sindaci del territorio si ritrovino al Circolo il 19.11.2019 ore 18,30 per la sottoscrizione di un documento e una successiva manifestazione unitaria diretta a ottenere per Agnone e l’Alto Molise la dichiarazione di ospedale di area disagiata. La dizione di ospedale di comunitàsarebbe una sconfitta per tutto il territorio e una offesa per tutti coloro che hanno investito, con capitali, azioni ed opere, sull’ospedale Caracciolo».