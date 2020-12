Agnone, quest’anno il Covid spegne anche il fuoco delle ‘ndocce

Per la prima volta, dopo anni e anni che si perdono nel ricordo dei tempi andati, il fiume di fuoco della ‘ndocciata dell’Immacolata Concezione non scorrerà lungo il corso di Agnone assiepato da migliaia di persone.

La ‘Ndocciata è la tradizione natalizia legata al fuoco più imponente che si conosca al mondo. Chi ha avuto la fortuna di assistere a questa spettacolare quanto suggestiva processione di fiamme e scintille, parla di una lunga, interminabile emozione poco descrivibile se non vissuta dal vivo. Una emozione che anche Papa Giovanni Paolo II volle far vivere ai romani ed ai pellegrini di tutto il mondo accogliendola in piazza San Pietro nel 1996. Purtroppo oggi, come affermano il sindaco Saia e il presidente dell’associazione La ‘ndocciata, Bepi Marinelli: “nonostante i numerosi tentativi finalizzati alla realizzazione di un evento, seppur simbolico ed in forma statica, della manifestazione La ‘Ndocciata, quale momento di luce e speranza per la comunità in un contesto temporale particolarmente difficile e delicato e, visto il breve lasso temporale successivo all’emanazione dell’ultimo DPCM del 3 dicembre 2020, ci si è visti costretti ad abbandonare ogni forma di organizzazione per la ricorrenza dell’8 dicembre, in quanto impossibilitati a rispettare le misure in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19 provenienti dal Governo.

Si comunica altresì l’impegno nel tentare di organizzare per il giorno 24 dicembre 2020, in occasione della grande Vigilia di Natale, rispettando le normative vigenti, un ricordo simbolico ed intimo dedicatoalla grande manifestazione del rito del fuoco, con la speranza che questo triste momento possa lasciare presto spazio a nuovi ed importanti momenti di gioia e aggregazione”.