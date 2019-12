Agnone pronta ad illuminarsi a festa con la ‘Ndocciata

Nel giorno dell’Immacolata si rinnova il rito legato al fuoco più affascinante ed ancestrale della cultura contadina

AGNONE. Centinaia di fiaccole intrecciate sono pronte ad ardere e ad illuminare le strade di Agnone nel giorno dell’Immacolata con cui, tradizionalmente, si aprono le feste natalizie. L’appuntamento con la ‘Ndocciata è fissato per le 18 ed è facile prevedere un massiccio afflusso di turisti nel centro altomolisano per assistere ad uno dei riti legati al fuoco più affascinanti ed ancestrali.

Dal 2011 la ‘Ndocciata è entrata a pieno titolo nel “Patrimonio D’Italia Per La Tradizione” e figura tra le 34 eccellenze italiane per capacità di mantenere vivo il folklore del proprio territorio nel rispetto degli animali e dell’ambiente, incentivando la partecipazione di turisti e visitatori.

Gli “‘ndocciatori”, ossia coloro che portano in spalla le fiaccole intrecciate, arrivano dalle contrade del paese: Capammonde e Capaballe, Sant’Onofrio, Guastra, Colle Sente e San Quirico indossando abiti ispirati alla tradizione contadina. Il corteo si aprirà con i figuranti che portano i prodotti della terra per rimarcare il carattere propiziatorio della ‘Ndocciata cui seguiranno i portatori in una lunga scia di luce accompagnata dal crepitio del fuoco, la prima scoperta che ha rivoluzionato per sempre la vita dell’uomo sulla terra.