Funerali ad Agnone per Paola Cerimele, nella chiesa di Santa Maria di Constantinopoli, alla presenza dei familiari, dell’amministrazione comunale, degli studenti della scuola di teatro e di tanta gente ed amici dell’artista agnonese scomparsa tragicamente sulla Trignina, per un incidente stradale.

L’intervento della sorella maggiore è stato struggente, così come le testimonianze dei suoi ex studenti. Il sindaco Daniele Saia ha preannunciato l’avvio di una discussione sull’iniziativa di intitolare il teatro cittadino alla memoria della scomparsa.

Si tratta del teatro Italo-Argentino dov’era anche stata allestita la camera ardente.

Agnone, l'ultimo saluto a Paola Cerimele, a lei sarà intitolato il teatro cittadino