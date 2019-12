Agnone, le opposizioni incalzano Marcovecchio che nomina due nuovi assessori

Conferenza stampa delle opposizioni al Comune di Agnone, in crisi dopo le dimissioni di due assessori. Greco, Saia e Scarano hanno chiesto muove elezioni. Intanto il sindaco va avanti, non ha alcuna intenzione di dimettersi e ha nominato due nuovi assessori: Giovanna Gigliozzi e l’esterno Pino Verdile. Nominato anche un nuovo vicesindaco, Edmondo Amicarelli. Infine, Marcovecchio ha risposto di essere assolutamente tranquillo sull’accusa di conflitto di interessi per la centrale a biomasse. Non esiste alcun conflitto lui è iscritto all’Ordine di Isernia e non a quello di Roma.