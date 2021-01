Agnone, le immagini dell’ascensore dell’ospedale tornato in funzione

Ci sono voluti mesi e un pezzo di ricambio che costava qualche decina di euro, ma, come sempre, quando c’è di mezzo la burocrazia tutto va al rallentatore.

Oggi finalmente siamo in grado di farvi vedere le immagini dell’ascensore dell’ospedale di Agnone tornato in funzione. Ha fatto tanto la richiesta di aiuto del papà di un ragazzo disabile, costretto a portare il figlio in braccio per le scale del San Francesco Caracciolo. Le sue parole probabilmente sono state decisive per sbloccare il guasto che andava avanti da mesi.