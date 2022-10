Agnone, l’Aido celebra domani il trentennale della sua fondazione

Il gruppo comunale di Agnone, tra i più attivi e numeroso del Molise, celebra l’importante traguardo con un convegno sabato 15 ottobre nella sala conferenze della fonderia Marinelli. Da trent’anni sul territorio per divulgare la cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule: un gesto che può salvare la vita. Sabato 15 ottobre 2022 l’Aido Agnone, gruppo comunale ‘Andrea Masciotra’ celebra l’anniversario. “Si tratta di una ricorrenza importante, che insieme ai nostri soci abbiamo deciso di condividere con l’intera cittadinanza da sempre vicino al gruppo intitolato ad Andrea Masciotra, un ragazzo agnonese scomparso tragicamente a Roma i cui genitori diedero il consenso per l’espianto degli organi che salvò altre vite umane – dichiara la presidente Riccarda Sabelli -. Da tre decenni siamo impegnati nelle piazze, nelle scuole e tra la gente affinché la cultura della donazione degli organi, esempio di solidarietà e civiltà, possa prendere sempre più piede anche nel nostro piccolo Molise. Dal 1992 ad oggi abbiamo fatto tanta strada – ha aggiunto Sabelli – ma ancora tanto c’è da fare. Noi ci siamo, pronti ad accogliere chiunque voglia sposare la mission dell’Aido”. Il programma dell’evento vede l’organizzazione del convegno dal titolo ‘Donare, una scelta di vita’ che si svolgerà nella sala conferenze della Pontificia fonderia Marinelli. L’accoglienza dei partecipanti prevista alle ore 8,15 in Piazza IV Novembre, seguirà la santa messa (8,30) nella chiesa di Sant’Antonio Abate. Alle ore 10,00 l’introduzione dei lavori della convention affidata alla socia Silvana Di Toro, subito dopo i saluti della presidente Riccarda Sabelli che da anni guida il gruppo altomolisano tra i più attivi e numeroso del Molise. Tra gli invitati a partecipare all’iniziativa il sindaco di Agnone, Daniele Saia, il presidente provinciale Aido di Isernia, Rita Viscovo, il primo presidente dell’Aido Agnone, Luigi Falasca tra i fondatori del gruppo nato nel 1992. Modererà il convegno il giornalista Enzo Luongo. Ad intervenire al convegno numerosi specialisti tra i quali Alfonso Savastano, medico chirurgo in Oftalmologia chiamato a disquisire sul ‘Trapianto di cornea’. Subito dopo sarà la volta della dottoressa Martina Bianchini, medico chirurgo in Nefrologia che parlerà del ‘Trapianto del rene’. Alle ore 11,30 previsto un coffee break con i lavori che riprenderanno con Daniela Maccarone del Centro regionale trapianti Abruzzo e Molise che interverrà sul tema ‘Donazione e trapianto in Abruzzo e Molise’. ‘Il donatore di organi’ l’argomento che tratterà Alessia Rega, dirigente medico in forza all’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Dopodiché parola a Maria Stoppani e don Francesco Martino, rispettivamente segretario e vice segretario dell’Aned Abruzzo – Molise, che illustreranno ai presenti la ‘Preziosa collaborazione tra Aned e Aido nella linea della solidarietà’. Non da meno l’intervento in scaletta di Vito Scarola, vice presidente nazionale dell’Aido sui ‘Giovani e la donazione’.

A conclusione della giornata la ‘Testimonianza sulla donazione’ della signora Raffaella Treglia di Agnone che racconterà la toccante vicenda del marito scomparso a giugno di quest’anno.

