Agnone, la società dà la scossa: “Via Senigagliesi, il nuovo tecnico è Liguori”

Andrea Liguori è il nuovo allenatore dell’Olympia Agnonese. Sostituisce Stefano Senigagliesi al quale il club augura le migliori fortune professionali oltre a ringraziarlo per quanto svolto in alto Molise. Classe 1975, campano, ma abruzzese di adozione, Liguori vanta esperienze da allenatore in seconda sulle panchine del Losanna, Tours e Laval al fianco dell’ex attaccante del Milan, Marco Simone. Nel suo curriculum anche esperienze con il Bellinzona, Primavera del Napoli e Avezzano.

Nel pomeriggio Liguori ha guidato il suo primo allenamento allo stadio “Civitelle” in vista del recupero di mercoledì a Tolentino. Ad Agnone Liguori porta con sé il suo secondo e preparatore atletico, Filippo Ridolfi.

“L’accordo con Andrea Liguori conferma, se ce ne fosse bisogno, la ferrea volontà di dare una sterzata al cammino sinora affrontato dall’Olympia che possiede le potenzialità per raggiungere la salvezza diretta”, il commento della dirigenza presieduta da Daniele Trotta.

Nelle prossime ore la società di viale Castelnuovo ufficializzerà l’arrivo di un difensore centrale, mentre continua a sondare il mercato per potenziare la rosa.