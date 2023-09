Agnone, inviata la candidatura a Capitale della Cultura 2026

Depositata questa mattina la candidatura di Agnone a capitale della cultura 2026. Un giorno importante per Agnone, che ha depositato la sua candidatura a #capitaledellacultura per il 2026. Un progetto che mette insieme la storia millenaria della Pontificia Fonderia di Campane Marinelli, le antiche tecniche di lavorazione del rame e i riti del fuoco.

“Stamattina – scrivono i promotori- abbiamo inviato ufficialmente il dossier di candidatura di Agnone a “Capitale italiana della cultura 2026” . Un ringraziamento speciale va all’Università del Molise, ai comuni dell’Alto Molise, alla Regione e a tutte le associazioni che hanno deciso di sostenere la nostra candidatura. Senza la collaborazione di tutti questi soggetti non sarebbe stato possibile elaborare un dossier così ricco e completo. Sappiamo che la competizione sarà dura ma siamo orgogliosi del percorso compiuto, che ha dimostrato ancora una volta le grandi potenzialità del nostro territorio e quanto le aree interne debbano tornare ad essere al centro delle scelte politiche nazionali. Ciò che più ci rende fieri è aver innescato un eccezionale meccanismo partecipativo, coinvolgendo trasversalmente la comunità in dimensioni assolutamente al di sopra di ogni nostra aspettativa. Incrociamo le dita per il risultato finale ma l’aver unito così tante realtà intorno a questo progetto è già un successo. Ora non ci resta che attendere con fiducia la valutazione della commissione nazionale”.